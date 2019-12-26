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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
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РИА Новости

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

04:42 26.12.2019 (обновлено: 16:19 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Целью киберкомандования, по данным издания, могут стать представители российской элиты. В то же время, как заявил газете один из источников, речь не идет о президенте Владимире Путине, поскольку такой шаг был бы слишком провокационным.
Военные долгое время прибегали к психологическим операциям — например, распространяли листовки в Ираке, чтобы убедить армию Саддама Хусейна сдаться коалиции. Но интернет, социальные сети и смартфоны расширили охват и точность такой тактики, отмечает WP.
В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что Пентагон в преддверии выборов 2020 года активно готовит концепции информационной борьбы в киберпространстве. По его словам, Вашингтон должен открыто заявить своим противникам о проведении подобных операций, поскольку это продемонстрирует готовность дать ответ.
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Расследование "вмешательства России" в американские выборы

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что оно имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Москва отвергает эти обвинения.
Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Уже в ноябре этого года главы Минюста, Минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США обнародовали совместное заявление, в котором утверждают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на выборах в США или повлиять на предпочтения избирателей.
Из всех стволов
Вчера, 16:18
Из всех стволов
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы десятки лет у нас развивали экономику, не вертикаль власти - эта инфформационная война стала бы дороже для США, как с китаем. А сателиты США Европа была бы нашим сателитом. Правительству не жаловаться надо , не плакать на виду у всего мира, а закатав рукава начать наконец то работать, а не воровать и вкладывать наворованое у нас в западную экономику.
26 декабря, 06:14
Александр Карпенко
74120148
США уже давно и вовсю ведут информационную войну против России, по интенсивности похожую на поливание грязью Ирака перед захватом этой страны. А тактику почему-то готовят только сейчас.
26 декабря, 05:57
АААлёна Александрова
9481100
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