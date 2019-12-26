WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Киберкомадование Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Целью киберкомандования, по данным издания, могут стать представители российской элиты. В то же время, как заявил газете один из источников, речь не идет о президенте Владимире Путине, поскольку такой шаг был бы слишком провокационным.

Военные долгое время прибегали к психологическим операциям — например, распространяли листовки в Ираке, чтобы убедить армию Саддама Хусейна сдаться коалиции. Но интернет, социальные сети и смартфоны расширили охват и точность такой тактики, отмечает WP.

В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что Пентагон в преддверии выборов 2020 года активно готовит концепции информационной борьбы в киберпространстве. По его словам, Вашингтон должен открыто заявить своим противникам о проведении подобных операций, поскольку это продемонстрирует готовность дать ответ.

Расследование "вмешательства России" в американские выборы

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что оно имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Москва отвергает эти обвинения.