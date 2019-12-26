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2019-12-26T14:36+0300
https://ria.ru/20191226/1562859735.html
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
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РИА Новости

Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными

04:23 26.12.2019 (обновлено: 14:36 26.12.2019)
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© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", — сказал Мнучин.

Он добавил, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.
При этом глава Минфина отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет. "В мире много Бенджаминов", — подытожил Мнучин, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.
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Ряд СМИ ранее писали, что, в то время как центральные банки добавляют в экономику до 100 миллиардов долларов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.
Согласно данным Федеральной резервной системы США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008-2009 годов число стодолларовых купюр в мире удвоилось и достигло более чем 1,3 триллиона долларов. При этом американский Центробанк считает, что 80 процентов стодолларовых банкнот обращается за пределами США.
Сто долларов — максимальный номинал наличных денег в США, несмотря на колоссальные суммы, обращающиеся в американской экономике. Валовый внутренний продукт (ВВП) США оценивается примерно в 20 триллионов долларов в год. Власти не планируют увеличивать максимальный номинал доллара, так как им проще отслеживать безналичные операции для правоохранительных и налоговых целей.
Крупные суммы наличных, напротив, часто бывают нужны для уклонения от налогов и отмывания средств, полученных незаконным путем. Вместе с тем само по себе хранение наличных долларов в любых объемах правонарушением с точки зрения властей США не является. Американское правительство продолжает гарантировать обеспеченность и конвертируемость наличных долларов.
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Стивен МнучинСШАЭкономика
Популярные комментарии
Дабы обезопасить себя в будущем и дать залезть ко мне в карман всяким прохвостам не держу у себя доллары, да и рубли тоже не держу, сказать по правде, вообще не держу у себя денег, потому как голодранец.
26 декабря, 07:59
ПКПавел Корнеев
6012022021
Я пенсионер. Могу интернетиться в любое время. А какого хрена в рабочее время здесь скулят "голодранцы" ? Идите работайте.
26 декабря, 10:24
Иван Иванов
40600014
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