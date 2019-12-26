Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Министр финансов США Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", — сказал Мнучин.

Он добавил, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

При этом глава Минфина отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет. "В мире много Бенджаминов", — подытожил Мнучин, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.

Ряд СМИ ранее писали, что, в то время как центральные банки добавляют в экономику до 100 миллиардов долларов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.

Согласно данным Федеральной резервной системы США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008-2009 годов число стодолларовых купюр в мире удвоилось и достигло более чем 1,3 триллиона долларов. При этом американский Центробанк считает, что 80 процентов стодолларовых банкнот обращается за пределами США.

Сто долларов — максимальный номинал наличных денег в США, несмотря на колоссальные суммы, обращающиеся в американской экономике. Валовый внутренний продукт (ВВП) США оценивается примерно в 20 триллионов долларов в год. Власти не планируют увеличивать максимальный номинал доллара, так как им проще отслеживать безналичные операции для правоохранительных и налоговых целей.