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Роспотребнадзор открывает горячую линию по услугам такси и каршеринга
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РИА Новости

Роспотребнадзор открывает горячую линию по услугам такси и каршеринга

03:41 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга будет работать с 26 декабря по 15 января, сообщается на сайте ведомства.
"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ с 26 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу", - говорится в сообщении.
В ноябре в рамках горячей линии по услугам такси и каршеринга было проведено более двух тысяч консультаций по вопросам автоперевозок, прав пассажиров, обязанностей исполнителей и нарушений. Также оказывалась помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.
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