Роспотребнадзор открывает горячую линию по услугам такси и каршеринга

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ с 26 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу", - говорится в сообщении.

В ноябре в рамках горячей линии по услугам такси и каршеринга было проведено более двух тысяч консультаций по вопросам автоперевозок, прав пассажиров, обязанностей исполнителей и нарушений. Также оказывалась помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.