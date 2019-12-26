Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство Большинство новогодних салатов хранятся не более суток, поэтому заправлять их майонезом или соусом стоит непосредственно перед подачей на стол, а в "Оливье" или "Столичный" лучше не добавлять сразу свежие огурцы, рассказали опрошенный РИА Новости эксперты.

"Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами", - сказала специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

По ее словам, заправлять салаты (майонезом, соусом или маслом) стоит только перед подачей. Кроме того, специалист советует в салаты "Оливье" или "Столичный" не добавлять сразу свежие огурцы и не заправлять майонезом - таким образом салаты смогут сохраниться дольше.

"Если вы готовите "Сельдь под шубой", "Мимозу" и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов,по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов", - уточнила Семенова.

В свою очередь специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова добавила, что дольше всего хранятся салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей, срок их хранения составляет 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей могут храниться не более суток.

"Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавление мяса, птицы и копченостей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой - не больше 12 часов", - добавила специалист.