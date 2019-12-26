СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой

Инцидент произошел 20 декабря. В результате падения ребенок получил перелом шейного отдела позвоночника. По словам председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяны Хайс, в момент трагедии в квартире находился отец школьницы, который был занят на кухне.