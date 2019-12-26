СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Семилетняя школьница погибла в городе Качканар Свердловской области, упав с дивана во время игры с кошкой. Об этом сообщает местное издание "Новый Качканар".
Инцидент произошел 20 декабря. В результате падения ребенок получил перелом шейного отдела позвоночника. По словам председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяны Хайс, в момент трагедии в квартире находился отец школьницы, который был занят на кухне.
Старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга в комментарии изданию заявил, что по факту трагедии проводился доследственная проверка, предварительная версия случившегося — несчастный случай. По его словам, на данный момент следствие проводит необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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