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СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
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РИА Новости

СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой

03:28 26.12.2019 (обновлено: 11:25 26.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Семилетняя школьница погибла в городе Качканар Свердловской области, упав с дивана во время игры с кошкой. Об этом сообщает местное издание "Новый Качканар".
Инцидент произошел 20 декабря. В результате падения ребенок получил перелом шейного отдела позвоночника. По словам председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяны Хайс, в момент трагедии в квартире находился отец школьницы, который был занят на кухне.
Старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга в комментарии изданию заявил, что по факту трагедии проводился доследственная проверка, предварительная версия случившегося — несчастный случай. По его словам, на данный момент следствие проводит необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Автомобиль скорой помощи
25 декабря, 01:52Культура
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Следственный комитет РФАлександр ШульгаСвердловская областьКачканарПроисшествия
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