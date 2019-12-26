Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев , раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Последний день в году станет выходным еще в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал журналистам, что вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля.

"Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше", — сказал Фадеев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят: "мы и так много работаем, а зарплата маленькая". "Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул", — пояснил глава совета.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.