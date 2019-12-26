Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Последний день в году станет выходным еще в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал журналистам, что вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля.
"Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше", — сказал Фадеев в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят: "мы и так много работаем, а зарплата маленькая". "Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул", — пояснил глава совета.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о нерабочих днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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