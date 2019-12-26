Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат

"Больше всего работодателей (39%) в 2020 году намерены обучать сотрудников. Расширением штата планируют заняться 24% респондентов, а 17% российских компаний, наоборот, сократят штат", - подсчитали авторы исследования.

При этом открытие новых направлений деятельности обозначили 26% российских компаний, а 17% сконцентрируются на одном направлении бизнеса. "Еще 18% опрошенных в 2020 году намерены изменить систему премирования и поощрять сотрудников по результатам их работы", - добавили в компании.

В десятку ответов также входит введение нематериальных бонусов для мотивации сотрудников - его выбрали 14% опрошенных представителей бизнеса, 13% российских компаний в 2020 году планируют увеличение рекламного бюджета, 7% этот бюджет сократят, а 5% респондентов собираются переехать в новые офисы в связи с расширением бизнеса. При этом 4% респондентов признались, что не планируют значительных изменений в бизнесе.