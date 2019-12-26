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Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
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РИА Новости

Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат

03:09 26.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе. Архивное фото
Сотрудники в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти половина российских работодателей планируют обучать сотрудников в 2020 году, нанимать новый персонал хочет каждый четвертый работодатель, а сокращать - каждый шестой, говорится в исследовании сервиса по поиску персонала "Работа.ру", подготовленном для РИА Новости на основании информации от 400 компаний.
"Больше всего работодателей (39%) в 2020 году намерены обучать сотрудников. Расширением штата планируют заняться 24% респондентов, а 17% российских компаний, наоборот, сократят штат", - подсчитали авторы исследования.
При этом открытие новых направлений деятельности обозначили 26% российских компаний, а 17% сконцентрируются на одном направлении бизнеса. "Еще 18% опрошенных в 2020 году намерены изменить систему премирования и поощрять сотрудников по результатам их работы", - добавили в компании.
В десятку ответов также входит введение нематериальных бонусов для мотивации сотрудников - его выбрали 14% опрошенных представителей бизнеса, 13% российских компаний в 2020 году планируют увеличение рекламного бюджета, 7% этот бюджет сократят, а 5% респондентов собираются переехать в новые офисы в связи с расширением бизнеса. При этом 4% респондентов признались, что не планируют значительных изменений в бизнесе.
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