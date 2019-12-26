Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Резидент Comedy Club Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.

"Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей", - заявил комик.

Резидент Comedy Club добавил, что никогда не будет шутить на тему терактов, болезней, геноцида.

При этом, по его словам, необходимо понимать, что "шутка шутке рознь".