Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.
"Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей", - заявил комик.
Резидент Comedy Club добавил, что никогда не будет шутить на тему терактов, болезней, геноцида.
При этом, по его словам, необходимо понимать, что "шутка шутке рознь".
"Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никому не было обидно. Не переходить на личности. Это тонкая материя", - отметил Харламов.
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