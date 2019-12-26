Майонез реабилитирован! Диетолог рассказала о пользе продукта

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Разумное использование Разумное использование майонеза не причинит вреда организму. Соус может быть даже полезен, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

Какое застолье без майонезных салатов. Традиции советской кулинарии приучили россиян не экономить на калорийном соусе. Хозяйки добавляют его повсюду. Впрочем, сторонники правильного питания и ЗОЖ настойчиво советуют отказываться от майонеза, пугают лишними килограммами, обострениями хронических заболеваний и разбалансированностью рациона. А так ли вреден майонез?

По словам Екатерины Бурляевой, растительное масло, входящее в состав соуса, позволяет поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином. А витамин Е – отличный антиоксидант.

"При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, а поддерживают определенный баланс между плохим и хорошим холестерином. Так же растительные жиры содержат жирорастворимые витамины. В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения, от негативного воздействия окружающей среды", – отметила диетолог.

Так называемый "домашний" майонез отличается от промышленного только вкусовыми ощущениями. По мнению Екатерины Бурляевой, разница между ними небольшая, ингредиенты одинаковые, а витаминов в промышленном продукте даже больше.

"Разница между домашним и покупным майонезом в общем-то не так велика, потому что те ингредиенты, которые используются в домашнем приготовлении, используются и на производстве. В майонезе домашнего приготовления жирнокислотный и витаминный состав могут отличаться в зависимости от того, какое масло было взято за основу. Помимо этого, майонез промышленного производства еще и часто дополнительно обогащается минеральными веществами и витаминами. В этом плане майонез выступает как продукт, который способен удовлетворить потребности нашего организма в определенных питательных веществах. Важно помнить о том, что майонез это не основное блюдо, а дополнение к нему и употреблять его нужно в меру", – отметила врач.

По ее словам, важно грамотно встраивать продукт в общую концепцию рациона.