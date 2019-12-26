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Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
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РИА Новости

Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене

01:35 26.12.2019
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© Фото : Sputnik/стрингерРазрушения в городе Саада на северо-востоке Йемена
Разрушения в городе Саада на северо-востоке Йемена
© Фото : Sputnik/стрингер
Разрушения в городе Саада на северо-востоке Йемена. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
Ранее во вторник хуситы сообщили, что при обстреле саудовской армией рынка погибли 17 человек, 12 из которых являются мигрантами из Африки.
"Действия Франции привели к тому, что более 38 человек погибли и ранены при артиллерийском обстреле рынка ар-Раку в пограничном (с Саудовской Аравией – ред.) административном районе Манбах в провинции Саада. Использование французского оружия и опыта в агрессии – преступление, на которое французский закон закрывает глаза в обмен на сделки с оружием", - написал член высшего политсовета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Йемен
20 декабря, 01:51
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
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ФранцияЙеменВ мире
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