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Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
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РИА Новости

Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой

01:31 26.12.2019
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© AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRANDНорвежская принцесса Мария Луиза и Ари Бен
Норвежская принцесса Мария Луиза и Ари Бен
© AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на семью Бена.
"Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период", - приводит телекомпания заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд.
Свои соболезнования выразили король и королева Норвегии.
Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. У пары три дочери. Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на норвежский престол после своего брата и двух его детей. Бен как писатель создал несколько романов, пьес и сборников коротких рассказов.
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