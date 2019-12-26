Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T01:32+0300
https://ria.ru/20191226/1562858922.html
В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40737/91/407379108_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_cf2401c77d5a0bb155132a260d95550d.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки

01:24 26.12.2019 (обновлено: 01:32 26.12.2019)
428
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Эр-Рияд. Архивное фото
ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии после многолетних дискуссий ввели запрет на ранние браки, установив разрешенный законодательством возраст вступления в брак не моложе 18 лет, сообщило саудовское издание Saudi Gazette.
По его информации, новый закон министр юстиции Валид ас-Самаани разослал во все местные суды.
В случае, если подросток младше 18 лет захочет вступить в брак, давать разрешение на это будут специальные суды. Они станут решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.
Принятие нового закона последовало за вступившим в силу в январе этого года запретом жениться подросткам младше 15 лет. До этого в Саудовской Аравии закон не определял минимального возраста вступления в брак, из-за чего проблема выдачи замуж девочек стала очень актуальной. В 2017 году несколько представителей саудовского парламента Меджлис аш-Шура (консультативного совета) направили письмо в министерство юстиции с требованием запретить вступать в брак девочкам младше 15 лет.
Согласно данным Всемирного экономического форума, 117 стран мира разрешают детям связывать себя узами брака при определенных обстоятельствах или не определили законодательно возраст вступления в брак. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно мире женятся 39 тысяч детей.
Женщина в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
20 августа, 21:11
Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов
500001
Обсудить 1
Саудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Вид на Землю с Луны
Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Президент РФ Владимир Путин
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
ВЦИОМ выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Майонез. Архивное фото
Майонез реабилитирован! Диетолог рассказала о пользе продукта
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
Сотрудник полиции
В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей
Испытания комплекса ПВО Гибка-С
Появилось видео испытаний нового комплекса ПВО Сухопутных войск
Пресс-подход по итогам заседания Наблюдательного совета РУСАДА
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Здоровое питание
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
Первые кадры солнечного затмения с борта самолета
Россияне не увидят последнее солнечное затмение 2019 года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
Лента новостейМолния