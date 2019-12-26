В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки

ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Власти Власти Саудовской Аравии после многолетних дискуссий ввели запрет на ранние браки, установив разрешенный законодательством возраст вступления в брак не моложе 18 лет, сообщило саудовское издание Saudi Gazette

По его информации, новый закон министр юстиции Валид ас-Самаани разослал во все местные суды.

В случае, если подросток младше 18 лет захочет вступить в брак, давать разрешение на это будут специальные суды. Они станут решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

Принятие нового закона последовало за вступившим в силу в январе этого года запретом жениться подросткам младше 15 лет. До этого в Саудовской Аравии закон не определял минимального возраста вступления в брак, из-за чего проблема выдачи замуж девочек стала очень актуальной. В 2017 году несколько представителей саудовского парламента Меджлис аш-Шура (консультативного совета) направили письмо в министерство юстиции с требованием запретить вступать в брак девочкам младше 15 лет.