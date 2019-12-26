Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T01:19+0300
https://ria.ru/20191226/1562858878.html
РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
https://cdn22.img.ria.ru/images/151806/93/1518069399_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e015d3d456723e5e234876926e2499f1.jpg
РИА Новости

РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа

01:19 26.12.2019
111
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что на этих выходных Россия и Украина финализируют документы для продолжения транзита газа через Украину, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В последние несколько недель "Газпром"," Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал Новак в интервью газете РБК.

Он также отметил, что Россия и Украина активизировали работу над достижением договорённости по газу после переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сначала по телефону, а затем на полях саммита "нормандской четверки" .
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
00:33
В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа
600102
Обсудить 0
Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Вид на Землю с Луны
Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: Россия может выделить средства на модернизацию украинской ГТС
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите
ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"
Майонез. Архивное фото
Майонез реабилитирован! Диетолог рассказала о пользе продукта
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Пресс-подход по итогам заседания Наблюдательного совета РУСАДА
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" уберут к середине 2020 года
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
На Театральной площади в Москве
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год
Здание Дома правительства РФ
Счетная палата предложила изменить внутренний аудит министерств
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Грушко напомнил, для чего создавался Совет Россия-НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
Лента новостейМолния