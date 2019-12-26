РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа

"В последние несколько недель "Газпром"," Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал Новак в интервью газете РБК.

Он также отметил, что Россия и Украина активизировали работу над достижением договорённости по газу после переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сначала по телефону, а затем на полях саммита "нормандской четверки" .

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.