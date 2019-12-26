Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Россия решила возобновить переговоры с НАСА по проекту американской окололунной станции Gateway ради ее "бесперебойного функционирования", следующая встреча состоится ближе к весне 2020 года, сообщил РИА Новости глава " Роскосмоса " Дмитрий Рогозин. Россия решила возобновить переговоры спо проекту американской окололунной станции Gateway ради ее "бесперебойного функционирования", следующая встреча состоится ближе к весне 2020 года, сообщил РИА Новости глава "

"Мы взвесили все "за и против" исходя из интересов сохранения станции и ее бесперебойного функционирования", - ответил Рогозин на соответствующий вопрос о возобновлении переговоров по Gateway.

В среду Рогозин сообщил РИА Новости что Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway.

Луна в долгом ящике

Ранее США объявили о старте работ по окололунной станции. В 2017-м "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

В НАСА позднее не исключали, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли "Союз", которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность миссий.

Глава "Роскосмоса" также отмечал, что США интересует орбита Луны, а Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и США переориентировались на высадку астронавта на поверхности Луны в 2024 году. Тем не менее никакого развития тема российско-американского взаимодействия в освоении спутника Земли не получила.