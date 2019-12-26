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РИА Наука
2019-12-26T01:39+0300
https://ria.ru/20191226/1562858804.html
Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
https://cdn21.img.ria.ru/images/101516/01/1015160122_0:40:853:520_1036x0_80_0_0_fa4dac712cbb50328ee45ddf4f9f3dc2.jpg
РИА Новости

Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway

01:10 26.12.2019 (обновлено: 01:39 26.12.2019)
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© Flickr / NASA Goddard Space Flight Center Вид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© Flickr / NASA Goddard Space Flight Center
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Россия решила возобновить переговоры с НАСА по проекту американской окололунной станции Gateway ради ее "бесперебойного функционирования", следующая встреча состоится ближе к весне 2020 года, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы взвесили все "за и против" исходя из интересов сохранения станции и ее бесперебойного функционирования", - ответил Рогозин на соответствующий вопрос о возобновлении переговоров по Gateway.

В среду Рогозин сообщил РИА Новости что Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway.

Луна в долгом ящике

Ранее США объявили о старте работ по окололунной станции. В 2017-м "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).
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В НАСА позднее не исключали, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли "Союз", которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность миссий.
Глава "Роскосмоса" также отмечал, что США интересует орбита Луны, а Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и США переориентировались на высадку астронавта на поверхности Луны в 2024 году. Тем не менее никакого развития тема российско-американского взаимодействия в освоении спутника Земли не получила.
До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию. На итоговой пресс-конференции 2019 года на космодроме Восточный Рогозин говорил, что два модуля (узловой и научно-энергетический), которые планировалось пристыковать к МКС в 2021 и 2023 годах, могут оставить на Земле. По его словам, их можно будет приспособить под окололунную станцию.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинРоссия
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