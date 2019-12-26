Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Господдержка одного из крупнейших производителей мяса индейки в России ООО " Господдержка одного из крупнейших производителей мяса индейки в России ООО " Евродон-Юг " на 400 миллионов рублей не спасла предприятие от банкротства, следует из отчета Счетной палаты РФ

"Государственная поддержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций... Например, в отношении ООО "Евродон-Юг", получившего государственную поддержку порядка 400 миллионов рублей, начата процедура банкротства. Следует иметь в виду ряд внешних факторов, повлиявших на рентабельность предприятия, в том числе вспышки птичьего гриппа", - говорится в документе.

При этом Счетная палата отмечает, что "в объемах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%". В связи с этим, "можно говорить о снижении ожидаемого эффекта господдержки на развитие животноводства области в целом".

"Как следствие, по итогам 2018 года показатель государственной программы Ростовской области "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий" не был достигнут и составил 95,5%, или на 5,1 процентного пункта меньше 2017 года",- добавляется в документе.

Арбитражный суд Ростовской области в июне признал банкротом "Евродон-Юг", входящее в состав группы "Евродон", одного из крупнейших российских производителей индейки. Несколько лет назад группа начала испытывать финансовые трудности - на них, в частности, повлияли вспышки птичьего гриппа в хозяйствах компании, которые возникали с конца 2016 года до весны 2017 года, а также летом 2018 года.