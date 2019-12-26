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Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
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РИА Новости

Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства

01:00 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Господдержка одного из крупнейших производителей мяса индейки в России ООО "Евродон-Юг" на 400 миллионов рублей не спасла предприятие от банкротства, следует из отчета Счетной палаты РФ.
"Государственная поддержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций... Например, в отношении ООО "Евродон-Юг", получившего государственную поддержку порядка 400 миллионов рублей, начата процедура банкротства. Следует иметь в виду ряд внешних факторов, повлиявших на рентабельность предприятия, в том числе вспышки птичьего гриппа", - говорится в документе.
При этом Счетная палата отмечает, что "в объемах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%". В связи с этим, "можно говорить о снижении ожидаемого эффекта господдержки на развитие животноводства области в целом".
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"Как следствие, по итогам 2018 года показатель государственной программы Ростовской области "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий" не был достигнут и составил 95,5%, или на 5,1 процентного пункта меньше 2017 года",- добавляется в документе.
Арбитражный суд Ростовской области в июне признал банкротом "Евродон-Юг", входящее в состав группы "Евродон", одного из крупнейших российских производителей индейки. Несколько лет назад группа начала испытывать финансовые трудности - на них, в частности, повлияли вспышки птичьего гриппа в хозяйствах компании, которые возникали с конца 2016 года до весны 2017 года, а также летом 2018 года.
ВЭБ является кредитором и совладельцем "Евродона" с февраля 2016 года, в 2017 году госкорпорация получила контрольные доли в структурах компании. В конце октября текущего года Россельхозбанк сообщил, что достиг соглашения по покупке "Евродона" у ВЭБа. Этим активом уже интересуется несколько профильных инвесторов, и банк рассмотрит все предложения.
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ЕвродонСчетная палата РФРоссияЭкономика
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