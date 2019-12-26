ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год

Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют встречать Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на новогодние каникулы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Встретить Новый год дома, по результатам опроса, собираются 78% граждан РФ. 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу. 7% участников опроса заявили, что не намерены как-либо отмечать Новый год.

На новогодние праздники 30% россиян планируют ходить в гости, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Гулять на природе будут 23%, кататься на коньках, лыжах и санках - 20%. Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, а треть (36%) планирует провести время дома.

Большинство россиян (68%), по последним данным ВЦИОМ, не планирует никуда уезжать из своего города на новогодние каникулы. Каждый пятый россиянин (28%) собирается поехать в другой город или село России, 3% собираются за границу.