ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год

Встретить Новый год дома, по результатам опроса, собираются 78% граждан РФ. 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу. 7% участников опроса заявили, что не намерены как-либо отмечать Новый год.
На новогодние праздники 30% россиян планируют ходить в гости, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Гулять на природе будут 23%, кататься на коньках, лыжах и санках - 20%. Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, а треть (36%) планирует провести время дома.
Большинство россиян (68%), по последним данным ВЦИОМ, не планирует никуда уезжать из своего города на новогодние каникулы. Каждый пятый россиянин (28%) собирается поехать в другой город или село России, 3% собираются за границу.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.