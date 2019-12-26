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Новый год—2020
2019-12-26T01:01+0300
https://ria.ru/20191226/1562858652.html
ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
https://cdn23.img.ria.ru/images/151210/02/1512100208_0:0:2991:1682_1036x0_80_0_0_02ea35eef422959be4d0b9f40c275513.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год

01:01 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года в Чите
Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на новогодние каникулы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Встретить Новый год дома, по результатам опроса, собираются 78% граждан РФ. 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу. 7% участников опроса заявили, что не намерены как-либо отмечать Новый год.
На новогодние праздники 30% россиян планируют ходить в гости, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Гулять на природе будут 23%, кататься на коньках, лыжах и санках - 20%. Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, а треть (36%) планирует провести время дома.
Большинство россиян (68%), по последним данным ВЦИОМ, не планирует никуда уезжать из своего города на новогодние каникулы. Каждый пятый россиянин (28%) собирается поехать в другой город или село России, 3% собираются за границу.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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00:54Новый год—2020
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год
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