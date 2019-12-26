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ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
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РИА Новости

ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

00:57 26.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-подход по итогам заседания Наблюдательного совета "РУСАДА"
Пресс-подход по итогам заседания Наблюдательного совета РУСАДА
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, главные скандалы года для россиян — это допинговый скандал (7%), коррупция (4%) и пенсионная реформа (4%). 68% затруднились дать ответ.
Три главные победы 2019 года, которые назвали россияне: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%). 73% россиян затруднились ответить.
Главным международным событием уходящего года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента на Украине и встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского (по 3% соответственно). 74% россиян затруднились дать ответ.
Главными событиями в масштабах страны респонденты назвали изменение пенсионного законодательства (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%). 74% россиян затруднились ответить на вопрос.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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