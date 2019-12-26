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Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"
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РИА Новости

Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"

00:56 26.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Александр Кряжев
Министр энергетики РФ Александр Новак
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обсуждается снижение доли владения государства в "Россетях" через допэмиссию в 2022 году, сообщил в интервью РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
"Русгидро" и "Транснефть" не планируется включать в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. Что касается "Россетей", для привлечения инвестиций обсуждается возможность снижения доли государства в капитале компании в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций", - сказал Новак.
Летом 2019 года глава "Россетей" Павел Ливинский говорил, что в случае допэмиссии рассматривается возможность размещения акций по открытой подписке. В октябре  исполняющий обязанности заместителя гендиректора "Россетей" по стратегии Егор Прохоров пояснял журналистам, что компания заинтересована в увеличении ликвидности акций, увеличении fee float через дополнительную эмиссию акций по открытой подписке для финансирования стратегических задач.
"Россети" - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.
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РоссетиАлександр НовакРоссияЭкономика
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