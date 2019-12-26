Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обсуждается снижение доли владения государства в " Обсуждается снижение доли владения государства в " Россетях " через допэмиссию в 2022 году, сообщил в интервью РБК министр энергетики РФ Александр Новак

"Русгидро" и "Транснефть" не планируется включать в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. Что касается "Россетей", для привлечения инвестиций обсуждается возможность снижения доли государства в капитале компании в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций", - сказал Новак.

Летом 2019 года глава "Россетей" Павел Ливинский говорил, что в случае допэмиссии рассматривается возможность размещения акций по открытой подписке. В октябре исполняющий обязанности заместителя гендиректора "Россетей" по стратегии Егор Прохоров пояснял журналистам, что компания заинтересована в увеличении ликвидности акций, увеличении fee float через дополнительную эмиссию акций по открытой подписке для финансирования стратегических задач.