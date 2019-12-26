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2019-12-26T00:54+0300
https://ria.ru/20191226/1562858566.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год
https://cdn23.img.ria.ru/images/156284/48/1562844889_0:0:3142:1767_1036x0_80_0_0_5bbc3224a6b9a4d6e1a617c2e94cfde3.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год

00:54 26.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа Театральной площади в Москве
На Театральной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем более 10 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 10478 рублей, в том числе, 4203 - на подарки близким, 3912 - на новогодний стол, 2363 - на другие расходы.
По данным опроса, россияне чаще всего собираются дарить на Новый год конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить всего 9%. Далее в списке планируемых подарков сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21% соответственно).
Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 17%, отказались бы от их получения 31%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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