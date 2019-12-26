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2019-12-26T00:51+0300
https://ria.ru/20191226/1562858536.html
ВЦИОМ: большинство россиян провожают 2019 год с хорошим настроением
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РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян провожают 2019 год с хорошим настроением

00:51 26.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более половины россиян чувствуют радость в преддверии 2020 года, 42% провожают уходящий год с хорошим настроением, свидетельствуют данным опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, 55% россиян в канун 2020 года чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 24% — спокойствие и уверенность. Под конец года каждый пятый россиянин ощущает усталость (20%), а каждый десятый пребывает в волнении (10%). Также 10% россиян испытывают грусть, а 8% — разочарование.
По данным ВЦИОМ, с хорошим настроением провожают уходящий год 42%. Столько же россиян заявили, что не испытывают ни особенного подъёма, ни негативных эмоций, провожая 2019 год. 14% провожают год с пессимистическими мыслями.
Хорошим или удачным лично для себя и своей семьи уходящий год назвали 54% россиян, а 45% заявили, что в их жизни скорее преобладали трудности, или год был очень тяжелым. При этом 43% заявили, что 2019 год был трудным для России в целом, 30% считают, что год был скорее хорошим для страны.
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Каждый пятый респондент (21%) полагает, что наступающий год будет удачным для него лично. 16% уверены, что год будет удачным для страны в целом. 38% россиян уверены в том, что год будет скорее трудным для страны.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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