ВЦИОМ: большинство россиян провожают 2019 год с хорошим настроением

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более половины россиян чувствуют радость в преддверии 2020 года, 42% провожают уходящий год с хорошим настроением, свидетельствуют данным опроса Более половины россиян чувствуют радость в преддверии 2020 года, 42% провожают уходящий год с хорошим настроением, свидетельствуют данным опроса ВЦИОМ

По данным опроса, 55% россиян в канун 2020 года чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 24% — спокойствие и уверенность. Под конец года каждый пятый россиянин ощущает усталость (20%), а каждый десятый пребывает в волнении (10%). Также 10% россиян испытывают грусть, а 8% — разочарование.

По данным ВЦИОМ, с хорошим настроением провожают уходящий год 42%. Столько же россиян заявили, что не испытывают ни особенного подъёма, ни негативных эмоций, провожая 2019 год. 14% провожают год с пессимистическими мыслями.

Хорошим или удачным лично для себя и своей семьи уходящий год назвали 54% россиян, а 45% заявили, что в их жизни скорее преобладали трудности, или год был очень тяжелым. При этом 43% заявили, что 2019 год был трудным для России в целом, 30% считают, что год был скорее хорошим для страны.

Каждый пятый респондент (21%) полагает, что наступающий год будет удачным для него лично. 16% уверены, что год будет удачным для страны в целом. 38% россиян уверены в том, что год будет скорее трудным для страны.