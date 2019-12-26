ВЦИОМ выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными

Соловьева назвали самым популярным журналистом 7% россиян, по 3% назвали Дудя и Скабееву. При этом 74% россиян затруднились назвать самого популярного в 2019 году журналиста.

Самой популярной телепередачей, по данным ВЦИОМ, стал проект телеканала "Россия 1" "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (5%), а также ток-шоу "60 минут" (4%). Более половины россиян (52%) затруднились ответить на этот вопрос.

В рейтинге сериалов лидером стал детектив "Пес" (5%). Лучшие фильмы 2019 года, по результатам опроса, — "Т-34" (3%), "Ржев" и "Движение вверх" (по 2%). 64% россиян затруднились назвать лучший телесериал, 67% - лучший кинофильм.

Самыми популярными СМИ в 2019 году, по версии россиян, стали "Россия 1" (5%), НТВ и Первый канал (по 4%). 13% считают наиболее популярным видом СМИ телевидение, 12% - интернет, 5% - газеты, а 44% затруднились дать ответ.