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ВЦИОМ выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными
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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными

00:41 26.12.2019 (обновлено: 01:05 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и блогер Юрий Дудь стали самыми популярными за 2019 год журналистами в РФ, а самым популярным СМИ – канал "Россия 1", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Соловьева назвали самым популярным журналистом 7% россиян, по 3% назвали Дудя и Скабееву. При этом 74% россиян затруднились назвать самого популярного в 2019 году журналиста.
Самой популярной телепередачей, по данным ВЦИОМ, стал проект телеканала "Россия 1" "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (5%), а также ток-шоу "60 минут" (4%). Более половины россиян (52%) затруднились ответить на этот вопрос.
В рейтинге сериалов лидером стал детектив "Пес" (5%). Лучшие фильмы 2019 года, по результатам опроса, — "Т-34" (3%), "Ржев" и "Движение вверх" (по 2%). 64% россиян затруднились назвать лучший телесериал, 67% - лучший кинофильм.
Самыми популярными СМИ в 2019 году, по версии россиян, стали "Россия 1" (5%), НТВ и Первый канал (по 4%). 13% считают наиболее популярным видом СМИ телевидение, 12% - интернет, 5% - газеты, а 44% затруднились дать ответ.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Ольга СкабееваЮрий Дудь"Общественные мнения"Владимир Соловьев (телеведущий)Россия-1 (телеканал)ВЦИОМРоссияОбщество
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