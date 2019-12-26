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Счетная палата предложила изменить внутренний аудит министерств
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РИА Новости

Счетная палата предложила изменить внутренний аудит министерств

00:45 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ по итогам проверки внутреннего аудита в органах исполнительной власти за 2016-2018 годы предлагает до 1 июня 2020 года разработать "дорожную карту" по изменению этого процесса, говорится в отчете ведомства.
"В срок до 1 июня 2020 года разработать и утвердить "дорожную карту" по трансформации действующей системы внутреннего финансового аудита в систему внутреннего аудита", - отмечается в документе.
Счетная палата предлагает, в частности, определить главными задачами внутреннего аудита анализ достижения поставленных целей, оценку эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Предлагается также внести в действующее законодательство изменения, "направленные на обеспечение фактической независимости внутреннего аудитора, подчинив его деятельность исключительно руководителю федерального органа исполнительной власти, в том числе путем внесения изменений в реестр должностей федеральной государственной гражданской службы и установления должности государственной гражданской службы "внутренний аудитор" категории "руководители" высшей группы должностей".
Кроме того, Счетная палата по итогам проверки внутреннего аудита госорганов, сделала вывод, что "ФОИВ не соблюдают требования Правил осуществления внутреннего финансового аудита", "цели внутреннего финансового аудита не достигаются", а "влияние внутреннего финансового аудита на повышение экономности и результативности несущественно".
"Существующая система не способствует привлечению квалифицированных работников, выявляющих проблемы в финансовой деятельности и предлагающих эффективные способы их решения", - говорится в отчете.
Здание Счетной палаты РФ
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Счетная палата РФРоссияЭкономика
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