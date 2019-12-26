Россияне не увидят последнее солнечное затмение 2019 года

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Последнее Московский планетарий. Последнее солнечное затмение в 2019 году будет кольцеобразным и пройдет 26 декабря, но с территории России его практически не будет видно, сообщает

"На территории России кольцеобразная фаза затмения наблюдаться не будет", - говорится в сообщении.

Максимальная фаза затмения начнется в 8.17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд. В этот момент Луна, находящаяся слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть солнечный диск, лишь прикроет его. Останется видимым только светящийся тонкий ободок.

Само же затмение начнется в 6.36 мск и завершится в 9.56. Его будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана. Затем область видимости пройдет Индийский океан, после чего Луну смогут увидеть на юге Индии и в Индонезии. В пике затмение будет видно в районе Сингапура, после чего полоса видимости покроет Тихий океан.

Небольшие фазы затмения (не кольцеобразные) будут видны на крайнем юго-востоке Европейской части России на восходе Солнца и юге Сибири, где в это время будет середина короткого зимнего дня. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца. Отмечается, что наибольшая фаза затмения с территории России будет видна из Дагестана.