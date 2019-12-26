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РИА Наука
2019-12-26T00:38+0300
https://ria.ru/20191226/1562858287.html
Россияне не увидят последнее солнечное затмение 2019 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/155614/90/1556149050_0:7:780:446_1036x0_80_0_0_986d1785ef0873b3dbb7258e4ef5b4f9.jpg
РИА Новости

Россияне не увидят последнее солнечное затмение 2019 года

00:38 26.12.2019
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© РИА Новости / Дарья СтаниславецПервые кадры солнечного затмения с борта самолета
Первые кадры солнечного затмения с борта самолета
© РИА Новости / Дарья Станиславец
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Последнее солнечное затмение в 2019 году будет кольцеобразным и пройдет 26 декабря, но с территории России его практически не будет видно, сообщает Московский планетарий.
"На территории России кольцеобразная фаза затмения наблюдаться не будет", - говорится в сообщении.
Максимальная фаза затмения начнется в 8.17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд. В этот момент Луна, находящаяся слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть солнечный диск, лишь прикроет его. Останется видимым только светящийся тонкий ободок.
Само же затмение начнется в 6.36 мск и завершится в 9.56. Его будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана. Затем область видимости пройдет Индийский океан, после чего Луну смогут увидеть на юге Индии и в Индонезии. В пике затмение будет видно в районе Сингапура, после чего полоса видимости покроет Тихий океан.
Небольшие фазы затмения (не кольцеобразные) будут видны на крайнем юго-востоке Европейской части России на восходе Солнца и юге Сибири, где в это время будет середина короткого зимнего дня. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца. Отмечается, что наибольшая фаза затмения с территории России будет видна из Дагестана.
Это затмение станет пятым в году: 6 января и 2 июля прошли частное и полное затмения солнца, а 21 января и 17 июля – полное и частное затмения Луны.
Солнечное затмение в небе над Буэнос-Айресом, Аргентина
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Спектакль в небе: полное солнечное затмение
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РИА НаукаСолнечное затмениеМосковский планетарийРоссия
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