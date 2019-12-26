Пушкин стал "писателем года" в России, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Произведения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина не теряют популярность: россияне назвали его "писателем года", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам задали вопрос: "Кого бы вы могли назвать писателем года в России?" Пушкина таким назвали 2% россиян. По 1% в этом рейтинге получили Дарья Донцова, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.
Вариант "Другое" назвали 5%, а 84% затруднились ответить, сообщил ВЦИОМ.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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