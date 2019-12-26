Загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" уберут к середине 2020 года

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Загрязнённая нефть в нефтепроводе "Дружба" будет полностью убрана до середины 2020 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы", - сказал Новак в интервью газете РБК, отвечая на вопрос про грязную нефть в "Дружбе".
В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. "Транснефть" зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе" 23 миллиарда рублей. В начале декабря первый вице-президент нефтепроводной госмонополии Максим Гришанин говорил, что "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за ЧП на трубопроводе "Дружба".