Загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" уберут к середине 2020 года

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. "Транснефть" зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе" 23 миллиарда рублей. В начале декабря первый вице-президент нефтепроводной госмонополии Максим Гришанин говорил, что "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за ЧП на трубопроводе "Дружба".