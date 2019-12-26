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Новое оружие России
2019-12-26T00:30+0300
https://ria.ru/20191226/1562858205.html
Появилось видео испытаний нового комплекса ПВО Сухопутных войск
https://cdn23.img.ria.ru/images/156285/81/1562858191_0:45:1123:677_1036x0_80_0_0_c278020483ff7dbf303aa76bd77f6b9e.png
РИА Новости

Появилось видео испытаний нового комплекса ПВО Сухопутных войск

00:30 26.12.2019
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С" для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М".
На видео, опубликованном на странице военного ведомства в YouTube, видны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям из комплекса "Гибка-С". При этом пуски выполняются при стоянке или в движении автомобилей "Тигр-М".
В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ отмечается, что комплекс "Гибка-С" обеспечивает дистанционный пуск ЗУР всех типов российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Сообщается, что в ходе госиспытаний, которые были завершены в декабре, опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков зенитчиков с размещением на последней установки для ПЗРК подтвердили заданные тактико-технические характеристики.
Войсковая ПВО Вооруженных сил РФ 26 декабря празднует 104-ю годовщину со дня образования.
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Новое оружие РоссииТигр-МПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
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