Появилось видео испытаний нового комплекса ПВО Сухопутных войск

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны ( ПВО ) "Гибка-С" для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М".

На видео, опубликованном на странице военного ведомства в YouTube, видны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям из комплекса "Гибка-С". При этом пуски выполняются при стоянке или в движении автомобилей "Тигр-М".

В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ отмечается, что комплекс "Гибка-С" обеспечивает дистанционный пуск ЗУР всех типов российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Сообщается, что в ходе госиспытаний, которые были завершены в декабре, опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков зенитчиков с размещением на последней установки для ПЗРК подтвердили заданные тактико-технические характеристики.