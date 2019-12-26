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Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти
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РИА Новости

Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти

00:35 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти в первом квартале 2020 года не было связано с подготовкой к IPO саудовской Saudi Aramco, такая возможность обсуждалась еще летом, сообщил в интервью газете РБК министр энергетики России Александр Новак.
"Думаю, что это, скорее, совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи, так как в первом квартале 2020 года может случиться падение спроса и на рынке возникнет профицит нефти", - сказал Новак, комментируя вопрос о связи решения ОПЕК+ с подготовкой Саудовской Аравии к IPO своего нефтегиганта.
"Сократить добычу предлагали министры разных стран, в том числе и Саудовской Аравии, но это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco", - добавил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.
При этом решение увеличить сокращение добычи нефти в первом квартале 2020 года на 500 тысяч баррелей в стуки - до 1,7 миллиона баррелей в сутки - было принято ОПЕК+ 6 декабря. А 11 декабря уже состоялись первые торги акциями Saudi Aramco на внутренней бирже Tadawul.
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Saudi AramcoОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
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