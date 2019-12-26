Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Решение Решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти в первом квартале 2020 года не было связано с подготовкой к IPO саудовской Saudi Aramco , такая возможность обсуждалась еще летом, сообщил в интервью газете РБК министр энергетики России Александр Новак

"Думаю, что это, скорее, совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи, так как в первом квартале 2020 года может случиться падение спроса и на рынке возникнет профицит нефти", - сказал Новак, комментируя вопрос о связи решения ОПЕК+ с подготовкой Саудовской Аравии к IPO своего нефтегиганта.

"Сократить добычу предлагали министры разных стран, в том числе и Саудовской Аравии, но это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco", - добавил он.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.