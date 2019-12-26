Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Преждевременно говорить, что компания Allseas не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", она ждет разъяснения от минфина США насчет санкций против проекта, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете РБК.
"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток – 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", - сообщил министр.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу.