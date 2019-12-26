Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток – 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", - сообщил министр.