Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T00:33+0300
https://ria.ru/20191226/1562858131.html
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
https://cdn22.img.ria.ru/images/155528/61/1555286189_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_2d9044f713c203c0458bdb6ee362dc36.jpg
РИА Новости

Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2

00:33 26.12.2019
789
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Преждевременно говорить, что компания Allseas не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", она ждет разъяснения от минфина США насчет санкций против проекта, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете РБК.
"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток – 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", - сообщил министр.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
00:08
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
8500101
Обсудить 2
AllseasСеверный поток — 2Министерство финансов СШАДональд ТрампМинистерство финансов РФАлександр НовакРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: Россия может выделить средства на модернизацию украинской ГТС
Испытания комплекса ПВО Гибка-С
Появилось видео испытаний нового комплекса ПВО Сухопутных войск
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Стенд компании Новатэк
Минэнерго не против поставок СПГ "Новатэка" в Европу
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Вид на Землю с Луны
Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" уберут к середине 2020 года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о дополнительных доходах в бюджет РФ от сделки ОПЕК+
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
Лента новостейМолния