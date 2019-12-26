Новак рассказал о дополнительных доходах в бюджет РФ от сделки ОПЕК+

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бюджет России получил дополнительные доходы от сделки ОПЕК+ в объеме 6,2 триллиона рублей, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть бюджет получил за три года 6,2 триллиона рублей дополнительных доходов", - сообщил в интервью газете РБК Новак.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.
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