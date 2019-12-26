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Новак: Россия может выделить средства на модернизацию украинской ГТС
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РИА Новости

Новак: Россия может выделить средства на модернизацию украинской ГТС

00:31 26.12.2019 (обновлено: 00:45 26.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия в будущем может рассмотреть участие в финансировании ГТС Украины, если поступят соответствующие предложения, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете РБК.
"Если соответствующие предложения поступят, мы их обсудим", - сказал Новак в ответ на вопрос, рассматривался ли вопрос о том, что Россия будет участвовать в финансировании модернизации украинской ГТС.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
00:10
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Оператор ГТС УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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