Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T03:30+0300
https://ria.ru/20191226/1562857841.html
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156271/82/1562718245_1158:1231:2609:2047_1036x0_80_0_0_20ff9928b8598d5b042afbfedd1b4437.jpg
РИА Новости

Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции

00:08 26.12.2019 (обновлено: 03:30 26.12.2019)
8862
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете РБК.

"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", - сказал он.

При этом министр отметил, что рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", поскольку она ждет разъяснений по поводу санкций от минифина США.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 16:35Сказано в эфире
Когда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогнозВ российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.
1652141220
Обсудить 32
Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакСШАЭкономика
Популярные комментарии
Я вот жду когда Новак скажет ЧЕМ он будет достраивать газопровод!
26 декабря, 00:33
Лара Перейра
12900016
А я заявляю, что проведу ночь с Памелой Андерсон, но здесь такие новости, с одинаковой вероятностью их воплощения в жизнь, не публикуют.
26 декабря, 01:08
Эльдар Серьёзный
81100214
Рекомендуем
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
Вид на Землю с Луны
Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Здание кабинета министров Украины в Киеве
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта Ясень-М
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
ВЦИОМ выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
Лента новостейМолния