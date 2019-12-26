Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции

Когда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогноз В российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.