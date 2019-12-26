Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете РБК.
"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", - сказал он.
При этом министр отметил, что рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", поскольку она ждет разъяснений по поводу санкций от минифина США.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Вчера, 16:35Сказано в эфиреКогда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогнозВ российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.