"Только жене не говорите": многодетного отца обвинили в серии убийств

Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в 4 убийствах в Ивановской области

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Виктория Дубовская. "Девушки, не садитесь в чужие машины, не давайте повода для криминальных сенсаций" — с таким предупреждением семь лет назад ивановские полицейские обратились к местным жителям, фактически подтвердив, что в области орудует маньяк-убийца. По версии следствия, жертвами серийника становились случайные попутчицы. Вышли на его след только в 2019-м. Как ловили ивановского маньяка — в материале РИА Новости.

Обожженные тела

В середине мая 2011-го в один из отделов полиции Ивановской области поступило сообщение о двух трупах, найденных в лесу неподалеку от поселка Железнодорожный. Личности убитых установили быстро: это были студентки из Иваново — 24-летняя Ольга Дубкова и 25-летняя Наталья Глазкова. В тот день девушки должны были приехать из города к родителям на дачу, но до нее и не добрались.

Следствие установило: перед убийством обеих ограбили и изнасиловали. Чтобы замести следы, убийца попытался сжечь тела. Изучив окрестности, криминалисты обнаружили следы ДНК неизвестного мужчины, которые затем пригодились для дальнейшего расследования.

По области поползли слухи, что речь идет о ритуальном убийстве, совершенном членами некоей секты, однако эту версию полиция опровергла. Опросив сотни свидетелей, особое внимание силовики уделили людям, совершающим поездки из города в область на автобусе того же маршрута, что и девушки. В конце концов кто-то сообщил, что, возможно, видел Олю и Наташу на проселочной дороге. По словам свидетеля, их преследовал автомобиль.

Цепочка убийств

Убийство наделало много шума, правительство области объявило награду в 300 тысяч рублей за любую информацию, которая помогла бы его раскрыть. Была создана специальная следственная группа. Изучив другие похожие дела, силовики обнаружили там тот же почерк.

Так, в марте того же 2011-го на Фурмановской трассе полиция обнаружила мертвой 19-летнюю девушку. А за год до убийства Оли и Наташи в лесу в районе деревни Буньково местные жители наткнулись на тело 32-летней помощницы судьи Ивановского гарнизонного суда Татьяны Мезенцевой.

ДНК-экспертиза подтвердила: все убийства совершил один и тот же человек. Специалисты составили психологический портрет преступника и обратились к местным жителям с предупреждением. Следователи были уверены: девушки добровольно садились к незнакомцу в машину.

© СК РФ по Ивановской области Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в четырех убийствах в Ивановской области © СК РФ по Ивановской области Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в четырех убийствах в Ивановской области

После громкого двойного убийства маньяк залег на дно. Отрабатывались разные версии. По одной из них, он покинул пределы Ивановской области. Полицейские обратились к коллегам из других регионов, передав им данные ДНК-экспертизы. К тому времени во многих городах уже имелись банки ДНК, собранные при расследовании других серийных сексуальных преступлений. Однако ни один из образцов не совпал с найденным под Железнодорожным.

Многодетный отец

Вычислить маньяка удалось лишь спустя семь лет. Им оказался 40-летний житель Иваново Максим Кузнецов (имя изменено в интересах следствия. — Прим. ред). Как выяснилось, из региона он никуда не уезжал, а лишь затаился, испугавшись общественного резонанса.

Выяснилось, что в последние годы он работал маляром, а тогда, в начале 2010-х, таксовал. После ареста Кузнецов рассказал следователям много новых подробностей. Свою первую жертву он подобрал на трассе: помощница судьи искала попутку и добровольно села в машину. Вторую встретил на дороге ночью, когда та пешком возвращалась домой после встречи с друзьями.

В СК пояснили, что сначала Кузнецов отрицал свою причастность к преступлениям, однако потом сознался и согласился сотрудничать со следствием. Но при этом поставил условие — не посвящать в кровавые подробности жену.

Впрочем, она обо всем узнала из СМИ. Хотя Кузнецов имел несколько судимостей, в его причастность к преступлениям семья не верит. По словам друзей, обвиняемый - многодетный отец, с будущей супругой познакомился еще в юности, все его знают как заботливого семьянина.

"У него трое детей, красавица жена, это прекрасный положительный человек, — говорит знакомая семьи. — В обвинения мы не верим, поэтому будем добиваться освобождения".