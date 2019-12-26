Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Очередная попытка выделить целую ДНК из хорошо сохранившихся останков доисторического животного провалилась. Шведские палеонтологи, изучавшие геном щенка возрастом 18 тысяч лет, даже не смогли определить, был он собакой или волком. На подходе исследование образцов жидкой крови, взятых из сердца лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Также в распоряжении специалистов — структуры с компонентами ядерного белка, обнаруженные в клетках мумии мамонтенка Юки. РИА Новости разбирается, какие еще найденные в Якутии существа из далекого прошлого способны предоставить материал, достаточный для выделения ДНК.

Ожившие клетки мамонта

Впервые замерзшего мамонта обнаружили в Якутии еще в 1799 году. Тогда в дельте реки Лены община эвенков наткнулась на мумию огромного шерстистого слона, вросшего в землю. К 1803 году труп полностью вытаял из обрыва, и эвенки, вырубив бивни, продали их за 50 рублей якутскому купцу Роману Болтунову. Через него о находке узнал адъюнкт по зоологии российской Императорской Академии наук Михаил Адамс, который перевез сохранившиеся останки (к тому времени от мамонта остались только скелет с большими кусками шкуры, две ноги и глаз) в петербургскую Кунсткамеру.

Подобных находок в мире за это время сделано несколько десятков. Лучше всего сохранилась мумия молодой самки вида Mammuthus primigenius, жившей около 28 тысяч лет назад. Ее обнаружили в 2011 году на южном побережье моря Лаптевых в Усть-Янском районе Якутии и назвали Юкой. Рост животного составлял 165 сантиметров, а длина тела от основания хобота до хвоста — чуть больше двух метров. Шерсть — ярко-рыжего цвета, а шкура, мягкие ткани и даже мозг практически не были тронуты гниением.

Впоследствии в костном мозге и мягких тканях Юки ученые нашли структуры с компонентами ядерного белка. Анализ выявил , что лучше всего сохранились ядра мышечных клеток. Исследователи пересадили их в яйцеклетки мыши, и пять из них показали "признаки биологической активности". Иными словами, в полумышиных-полумамонтовых клетках ученые зафиксировали реакции, которые обычно происходят перед делением. Правда, самого деления так и не произошло.

Исследователи надеются, что если удастся обнаружить клеточные ядра лучшего качества, то эксперимент можно повторить.

Ученые хотят клонировать найденного в Якутии мамонта

Пещерные львы были пятнистыми

Несколько десятков тысяч лет назад на территории Якутии обитали огромные пещерные львы Panthera leo spelaea. Они весили около 260 килограммов и достигали двух метров в длину. Сегодня об их внешнем виде можно судить по четырем прекрасно сохранившимся телам львят. Первые два — останки самца и самочки — обнаружили в 2015 году на берегу реки Уяндины. Третью особь нашли в сентябре 2017 года в бассейне реки Индигирки. А в 2018 году рядом с этим местом раскопали четвертого котенка.

Во всех случаях речь идет о совсем маленьких детенышах. Львятам с берегов Уяндины было всего несколько дней от роду, так как у них еще не сформировались молочные зубы. В земле животные пролежали 47 тысяч лет, но благодаря холоду сохранились даже их внутренние органы. Однако никаких питательных веществ, в частности материнского молока, в их организмах ученые не выявили. А значит, львица, скорее всего, просто бросила детенышей сразу после рождения.

© Фото : Мария Васильева, ЯСИА Доисторический пещерный львенок, найденный в Якутии в 2018 году © Фото : Мария Васильева, ЯСИА Доисторический пещерный львенок, найденный в Якутии в 2018 году

Индигирским мумиям 43 и 28 тысяч лет соответственно, они погибли в возрасте двух-трех недель. Об этом свидетельствуют не только размеры (в полтора раза крупнее уяндинских), но и более густой пятнистый мех. Кстати, именно эти находки поставили точку в спорах об окрасе Panthera leo spelaea. Ранее считалось, что пятнистые львы, изображенные в гроте Шове во Франции, — художественная вольность доисторического автора. Теперь ясно, что он нарисовал все правильно. У найденного в 2017 году львенка серая шерсть с вкраплениями более плотных темных волосков, на голове — также множество черных пятнышек.

Кровь в сердце

В 2018 году в Верхоянском районе Якутии раскопали полную тушу исчезнувшей много веков назад ленской лошади, которая пролежала в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. По данным исследователей, жеребенок прожил около двух недель. В его желудке нашли много грязи и ила, которых он наглотался перед смертью. Смесь быстро замерзла, поэтому тело хорошо сохранилось.

Гниение практически не коснулось внутренних органов, мягкие ткани были красноватого цвета, а на голове, ногах и части туловища оставалась черная шерсть.

Самое поразительное, что из сосудов сердца ученым удалось извлечь образцы жидкой крови. Они надеются выделить из них жизнеспособные клетки, которые можно было бы использовать для расшифровки генома и клонирования вымершего вида.

То ли волк, то ли собака

В якутской многолетней мерзлоте обнаружены три мумии доисторических собак. Две находки сделаны в 2011-м и 2015 году на берегу реки Салах недалеко от деревни Тумат. Это щенки одного помета, прожившие не более трех месяцев и погибшие, вероятнее всего, в результате оползня. Животные пролежали в мерзлой земле 12 с половиной тысяч лет и прекрасно сохранились. У одного даже удалось извлечь практически неповрежденный мозг. Благодаря МРТ ученые увидели промежуточный мозг, мозжечок и гипофиз.

© Мария Васильева/ЯСИА, Сергей Федоров/СВФУ Щенок Догор, обнаруженный в Абыйском районе Якутии. Исследователи так и не смогли определить, был он собакой или волком © Мария Васильева/ЯСИА, Сергей Федоров/СВФУ Щенок Догор, обнаруженный в Абыйском районе Якутии. Исследователи так и не смогли определить, был он собакой или волком

В 2018 году в Абыйском районе Якутии местные жители нашли в сбитой в ком земле тело щенка, которому около 18 тысяч лет. На нем сохранились не только шерсть и усы, но даже ресницы. Примерный возраст в момент гибели — меньше двух месяцев.