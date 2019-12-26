Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-26T08:00+0300
https://ria.ru/20191226/1562849684.html
Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте
https://cdn21.img.ria.ru/images/129831/32/1298313286_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6e21c23bfbe77430cc63bb5796b3bdb7.jpg
РИА Новости

Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте

08:00 26.12.2019
157865
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВыгрузка якутского мамонтенка Юки возле здания Центрального Дома Художника в Москве
Выгрузка якутского мамонтенка Юки возле здания Центрального Дома Художника в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Очередная попытка выделить целую ДНК из хорошо сохранившихся останков доисторического животного провалилась. Шведские палеонтологи, изучавшие геном щенка возрастом 18 тысяч лет, даже не смогли определить, был он собакой или волком. На подходе исследование образцов жидкой крови, взятых из сердца лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Также в распоряжении специалистов — структуры с компонентами ядерного белка, обнаруженные в клетках мумии мамонтенка Юки. РИА Новости разбирается, какие еще найденные в Якутии существа из далекого прошлого способны предоставить материал, достаточный для выделения ДНК.

Ожившие клетки мамонта

Впервые замерзшего мамонта обнаружили в Якутии еще в 1799 году. Тогда в дельте реки Лены община эвенков наткнулась на мумию огромного шерстистого слона, вросшего в землю. К 1803 году труп полностью вытаял из обрыва, и эвенки, вырубив бивни, продали их за 50 рублей якутскому купцу Роману Болтунову. Через него о находке узнал адъюнкт по зоологии российской Императорской Академии наук Михаил Адамс, который перевез сохранившиеся останки (к тому времени от мамонта остались только скелет с большими кусками шкуры, две ноги и глаз) в петербургскую Кунсткамеру.
Подобных находок в мире за это время сделано несколько десятков. Лучше всего сохранилась мумия молодой самки вида Mammuthus primigenius, жившей около 28 тысяч лет назад. Ее обнаружили в 2011 году на южном побережье моря Лаптевых в Усть-Янском районе Якутии и назвали Юкой. Рост животного составлял 165 сантиметров, а длина тела от основания хобота до хвоста — чуть больше двух метров. Шерсть — ярко-рыжего цвета, а шкура, мягкие ткани и даже мозг практически не были тронуты гниением.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМумия мамонтенка Юки, найденная в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) на берегу моря Лаптевых
Центральный экспонат открывающейся выставки Мамонт Юка, найденный в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) на берегу моря Лаптевых
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мумия мамонтенка Юки, найденная в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) на берегу моря Лаптевых
Впоследствии в костном мозге и мягких тканях Юки ученые нашли структуры с компонентами ядерного белка. Анализ выявил, что лучше всего сохранились ядра мышечных клеток. Исследователи пересадили их в яйцеклетки мыши, и пять из них показали "признаки биологической активности". Иными словами, в полумышиных-полумамонтовых клетках ученые зафиксировали реакции, которые обычно происходят перед делением. Правда, самого деления так и не произошло.
Исследователи надеются, что если удастся обнаружить клеточные ядра лучшего качества, то эксперимент можно повторить.
Ученые хотят клонировать найденного в Якутии мамонта
14 марта 2012, 14:15

Пещерные львы были пятнистыми

Несколько десятков тысяч лет назад на территории Якутии обитали огромные пещерные львы Panthera leo spelaea. Они весили около 260 килограммов и достигали двух метров в длину. Сегодня об их внешнем виде можно судить по четырем прекрасно сохранившимся телам львят. Первые два — останки самца и самочки — обнаружили в 2015 году на берегу реки Уяндины. Третью особь нашли в сентябре 2017 года в бассейне реки Индигирки. А в 2018 году рядом с этим местом раскопали четвертого котенка.
Во всех случаях речь идет о совсем маленьких детенышах. Львятам с берегов Уяндины было всего несколько дней от роду, так как у них еще не сформировались молочные зубы. В земле животные пролежали 47 тысяч лет, но благодаря холоду сохранились даже их внутренние органы. Однако никаких питательных веществ, в частности материнского молока, в их организмах ученые не выявили. А значит, львица, скорее всего, просто бросила детенышей сразу после рождения.
© Фото : Мария Васильева, ЯСИАДоисторический пещерный львенок, найденный в Якутии в 2018 году
Доисторический пещерный львенок найденный в Якутии в 2018 году
© Фото : Мария Васильева, ЯСИА
Доисторический пещерный львенок, найденный в Якутии в 2018 году
Индигирским мумиям 43 и 28 тысяч лет соответственно, они погибли в возрасте двух-трех недель. Об этом свидетельствуют не только размеры (в полтора раза крупнее уяндинских), но и более густой пятнистый мех. Кстати, именно эти находки поставили точку в спорах об окрасе Panthera leo spelaea. Ранее считалось, что пятнистые львы, изображенные в гроте Шове во Франции, — художественная вольность доисторического автора. Теперь ясно, что он нарисовал все правильно. У найденного в 2017 году львенка серая шерсть с вкраплениями более плотных темных волосков, на голове — также множество черных пятнышек.
Лаборатория. Архивное фото
4 марта 2016, 09:57РИА Наука
Ученые в Якутии ищут в тканях пещерного льва клетки для клонированияПещерный львенок был найден в Абыйском улусе в прошлом году. Ученые надеются найти в образцах живые клетки, которые можно использовать для клонирования, но пока никаких прогнозов не дают.

Кровь в сердце

В 2018 году в Верхоянском районе Якутии раскопали полную тушу исчезнувшей много веков назад ленской лошади, которая пролежала в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. По данным исследователей, жеребенок прожил около двух недель. В его желудке нашли много грязи и ила, которых он наглотался перед смертью. Смесь быстро замерзла, поэтому тело хорошо сохранилось.
Гниение практически не коснулось внутренних органов, мягкие ткани были красноватого цвета, а на голове, ногах и части туловища оставалась черная шерсть.
© Фото : Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова Ученые СВФУ раскопали тушу жеребенка ископаемой лошади. 11 августа 2018
 Ученые СВФУ раскопали тушу жеребенка ископаемой лошади. 11 августа 2018
© Фото : Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Ученые СВФУ раскопали тушу жеребенка ископаемой лошади. 11 августа 2018
Самое поразительное, что из сосудов сердца ученым удалось извлечь образцы жидкой крови. Они надеются выделить из них жизнеспособные клетки, которые можно было бы использовать для расшифровки генома и клонирования вымершего вида.

То ли волк, то ли собака

В якутской многолетней мерзлоте обнаружены три мумии доисторических собак. Две находки сделаны в 2011-м и 2015 году на берегу реки Салах недалеко от деревни Тумат. Это щенки одного помета, прожившие не более трех месяцев и погибшие, вероятнее всего, в результате оползня. Животные пролежали в мерзлой земле 12 с половиной тысяч лет и прекрасно сохранились. У одного даже удалось извлечь практически неповрежденный мозг. Благодаря МРТ ученые увидели промежуточный мозг, мозжечок и гипофиз.
© Мария Васильева/ЯСИА, Сергей Федоров/СВФУЩенок Догор, обнаруженный в Абыйском районе Якутии. Исследователи так и не смогли определить, был он собакой или волком
Щенок Догор, обнаруженный в Абыйском районе Якутии
© Мария Васильева/ЯСИА, Сергей Федоров/СВФУ
Щенок Догор, обнаруженный в Абыйском районе Якутии. Исследователи так и не смогли определить, был он собакой или волком
В 2018 году в Абыйском районе Якутии местные жители нашли в сбитой в ком земле тело щенка, которому около 18 тысяч лет. На нем сохранились не только шерсть и усы, но даже ресницы. Примерный возраст в момент гибели — меньше двух месяцев.
Исследователи не смогли по внешнему виду определить, кем был доисторический щенок — волком или собакой. Первоначальное исследование генома, проведенное учеными шведского Центра палеонтологии, также не дало ответа на этот вопрос.
Якутск
28 ноября, 07:09
СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
539958121319
Обсудить 12
РИА НаукаРека ЛенагеномДНКбиологиямерзлотамамонтыОткрытия - РИА НаукаФранцияЯкутия
Популярные комментарии
Если 30 тыс. лет назад в Якутии жили львы и мамонты, значит и климат там был соответствующий. То есть, такие флуктуации климата не редкость для нашей планеты, а весь хайп по поводу глобального потепления к реальности никакого отношения не имеет.
26 декабря, 09:00
Андрей Лебедев
7613005
" А значит, львица, скорее всего, просто бросила детенышей сразу после рождения."- Львица скорее погибла, бросать детей свойственно только людям...
26 декабря, 09:45
Alex Ander
64005014
Рекомендуем
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Искусственное оплодотворение
Ученые выяснили, как мутация генов отца связана с аутизмом у ребенка
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Наскальная живопись
Люди-оборотни: древнейшие наскальные рисунки поколебали основы науки
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Кадры задержания пассажирки, напавшей на женщину в московском метро
Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро
Здоровое питание
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
00:44РПЦ изменила правила крещения детей
Лента новостейМолния