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Культура
2019-12-26T02:06+0300
https://ria.ru/20191226/1562849437.html
Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
https://cdn21.img.ria.ru/images/156284/81/1562848168_243:0:3884:2048_1036x0_80_0_0_ae69efe73bdef722c94a719a4a46cbed.jpg
РИА Новости

Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой

02:06 26.12.2019
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© YouTube канал Насти ИвлеевойСтоп-кадр видео "Поездатый Новый Год 2020"
Стоп-кадр видео Поездатый Новый Год 2020
© YouTube канал Насти Ивлеевой
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, о чем примадонна сообщила в инстаграме.
"Смотрите веселый легкий новогодний фильм!" — написала Пугачева.
В комедийном видео, которое сегодня было опубликовано на YouTube, артистка играет саму себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, шутит и поет.
Настя Ивлеева вместе с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером играют обычных людей, которые оказываются в одном вагоне электрички, которая едет в Москву 31-го декабря.
Каждый из героев о чем-то мечтает: телеведущая о шоу, юморист о зрителях и сцене, а блогер о клипе. В Новый год все их пожелания исполняются.
В картине снялись: Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Мария Миногарова, Кристина Орбакайте, Юлия Зиверт и другие.
За несколько часов YouTube-фильм набрал более 500 тысяч просмотров.
"Самое лучшее новогоднее видео уходящего года", — написала @Saida Aisana.
"Очень понравился прием в доме Галкина и Пугачевой. Гости —супер. Столько интересных людей за одним столом", — подчеркнул @ютент новег.
"Круто! Аплодирую стоя. Спасибо! Посмотрел на одном дыхании: посмеялся, поплакал, вдохновился", — прокомментировал @Руслан Лачковский.
"Хочу, чтобы такие фильмы показывали в кинотеатрах", — заявила @Sofia Mulyavina.
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КультураАнастасия ИвлееваКино и сериалыНовости культурыГарик Харламов (Игорь)Гоша КуценкоYouTubeКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинАлла ПугачеваМосква
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