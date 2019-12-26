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РИА Наука
2019-12-26T01:00+0300
https://ria.ru/20191226/1562838510.html
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
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РИА Новости

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

01:00 26.12.2019
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© Fotolia / Dmytro TitovЗдоровое питание
Здоровое питание
© Fotolia / Dmytro Titov
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Американские ученые опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine обзор исследований, посвященных влиянию на здоровье человека прерывистого голодания.
Суть прерывистого голодания — в частичном ограничении времени приема пищи. Это может быть ежедневное питание, но только в течение ограниченного периода времени — например с 8 до 14 часов, либо выделение двух разгрузочных дней в неделю.
Обзор подготовили Марк Маттсон (Mark Mattson) нейробиолог из Университета Джонса Хопкинса и Рафаэль де Кабо (Rafael de Cabo) из Национального института старения США в рамках Программы внутренних исследований Национального института здравоохранения.
Марк Маттсон изучает прерывистое голодание в течение 25 лет и сам уже 20 лет придерживается этого режима питания, который, по его мнению, способствует улучшению когнитивных функций и защищает от неврологических заболеваний, повышает чувствительность к инсулину, предотвращая развитие диабета второго типа, понижает кровяное давление и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу иммунной системы и продлевает жизнь в целом.
Множество исследований на животных и людях показали, что чередование между периодами потребления пищи и голоданием поддерживает клеточное здоровье. Ученые считают, что такой режим питания является естественным, так как у наших предков периодически возникал дефицит пищи, и внутренние процессы в организме, называемые метаболическим переключением, настроены именно на этот режим.
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В периоды дефицита калорий на основе сахара клетки начинают расходовать внутренние жиры — перерабатывать их в энергию в результате более медленного метаболического процесса. Нормальная работа "метаболического переключателя" улучшает регуляцию сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление.
В четырех исследованиях на животных и людях было также обнаружено, что прерывистое голодание понижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. Все больше появляется свидетельств того, что такой режим питания снижает риск развития ожирения и диабета даже больше, чем низкокалорийная диета.
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга. У людей, придерживающихся этой формы диеты в течение двух лет, отмечались признаки улучшения памяти и когнитивных способностей. Адаптивная реакция клеток на перерывы в питании повышает их способность справляться со стрессом и противостоять болезням.
Исследования на животных, проведенные в лаборатории Маттсона, показали, что прерывистое голодание приводит к следующим позитивным сдвигам в организме: 1) улучшение регуляции глюкозы; 2) потеря брюшного жира с поддержанием мышечной массы; 3) снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений; 4) улучшение памяти и двигательной функции; 5) защита нейронов головного мозга от дисфункции и дегенерации на животных моделях болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта и болезни Хантингтона.
"В ближайшее время нужно рассмотреть возможность добавления информации о прерывистом голодании в учебные планы медицинских школ наряду со стандартными советами о здоровом питании и физических упражнениях", — приводятся в пресс-релизе университета слова ученого.
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