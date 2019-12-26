Российские психологи исследовали механизмы криминальной агрессии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили новые взаимосвязи между особенностями личности и противоправным поведением. Результаты исследования, по словам авторов, имеют существенное значение для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Исследование опубликовано в журнале Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили новые взаимосвязи между особенностями личности и противоправным поведением. Результаты исследования, по словам авторов, имеют существенное значение для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Исследование опубликовано в журнале “Психология и право”

Сегодня, как отмечают специалисты, на фоне внимания ученых к правонарушителям с тяжелыми психическими расстройствами, все еще недостаточно изучены факторы агрессии у лиц с пограничными аномалиями психики. Наиболее часто среди таких обвиняемых встречаются лица с расстройством личности и органическим психическим расстройством.

Расстройство личности, как принято считать в профессиональной среде, – не болезнь, а стабильная патология характера, приводящая к частичной или даже полной утрате человеком способности приспосабливаться к условиям в обществе.

В отличие от этого, органические психические расстройства характеризуются нарушениями функций центральной нервной системы или повреждением мозга, не исключающими, однако, вменяемости.

По словам ученых, современные модели объяснения агрессии рассматривают поведение как сложное взаимодействие факторов личностных (про- и антиагрессивных) и ситуативных – в отличие от еще используемых упрощенных моделей, отдающих предпочтение одной из групп факторов. Работа ученых МГППУ развивает и уточняет современную парадигму исследований агрессии.

"Исследование показало, что у правонарушителей с расстройством личности преобладают проагрессивные факторы при недостаточной сформированности факторов подавления агрессии, тогда как для здоровых преступников верно обратное. У обвиняемых с органическим психическим расстройством при невыраженности черт, способствующих агрессии, также выявлена и недостаточность подавляющих факторов", – рассказал заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической психологии МГППУ Фарит Сафуанов.

В качестве проагрессивных факторов учеными рассматривались такие установки личности, как демонстративность, возбудимость, незрелость, высокая самооценка, эгоцентризм и некоторые другие. К антиагрессивным факторам были отнесены такие тенденции, как склонность к социально одобряемому поведению, тревожность, контроль желаний, страх наказания, чувство вины, а также способность к эмпатии и ряд других.

Исследование также продемонстрировало, что для лиц с расстройством личности, проявивших криминальную агрессию в психотравмирующих ситуациях, это поведение было обусловлено не только личной предрасположенностью, но и реакцией на внешние воздействия. Также у них была обнаружена активация психологических защитных механизмов, направленных на сглаживание психотравмирующих воздействий.

У психически здоровых преступников, по словам специалистов, распределение про- и антиагрессивных факторов указывает на осознанный и запланированный характер правонарушений в нейтральных ситуациях, а в условиях длительной психотравмирующей ситуации – на аффективный характер агрессии.

У обвиняемых с органическим психическим расстройством характерно преобладание правонарушений, обусловленных различными ситуационными факторами, как носящими, так и не носящими психотравмирующий характер, тогда как намеренная агрессия для них характерна в наименьшей степени.