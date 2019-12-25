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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T03:31+0300
https://ria.ru/20191225/1562857519.html
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
https://cdn23.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a993ff530bd649f845ff3490bf7e5d8e.jpg
РИА Новости

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

23:34 25.12.2019 (обновлено: 03:31 26.12.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
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Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские солдаты остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям "охранять" нефтяные месторождения.
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Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.
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Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир СШАНекоторым кажется, что весь мир находится в прямом подчинении Вашингтону. Главное – в этом уверены в самом Вашингтоне. Поэтому там очень удивляются, что не во всех странах соблюдают американские законы.
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Война в СирииВойна в СирииДамаск (мухафаза)СирияСШАВ мире
Популярные комментарии
А судьи кто? Или он в Басманный подаст? Остальные-то все проамериканские. Помните,только-только какой-то ооновский суд решил рассмотреть военные преступления коммандос в АФгане, как судьям сразу пригрозили "санкциями из ада" и на этом всё закончилось.
25 декабря, 23:58
Von Stirliz
1110304
Судьи в США сидят. Нет шансов у Сирии к сожалению.
26 декабря, 00:04
mm.ai.l1
810602
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