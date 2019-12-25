Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир США Некоторым кажется, что весь мир находится в прямом подчинении Вашингтону. Главное – в этом уверены в самом Вашингтоне. Поэтому там очень удивляются, что не во всех странах соблюдают американские законы.