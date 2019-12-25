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В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
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РИА Новости

В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

23:00 25.12.2019 (обновлено: 23:25 25.12.2019)
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© Фото : SANAДамаск на рассвете
Дамаск на рассвете
© Фото : SANA
ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
"Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Она отметила, что сирийские власти несколько лет назад начали подготовку данного процесса.
Шаабан в интервью не назвала конкретные российские компании. Однако 25 декабря 2013 года министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке №2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось, что инвестиции "Союзнефтегаза" в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения на морском блоке №2 у побережья Сирии общей площадью 2190 квадратных километров составят около 90 миллионов долларов.
Блок №2 на шельфе Сирии находится между городами Тартус и Банияс, его протяженность - около 30 километров вдоль побережья и 70 километров вглубь от береговой линии, общая площадь составляет около 2190 квадратных километров.
Ранее компания уже участвовала в проектах в Сирии. Так, в 2004 году "Союзнефтегаз" получил лицензии на разведочные блоки 12 и 14. Впоследствии деятельность была сосредоточена на блоке 12. В частности, было подписано СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов, и пробурены две разведочные скважины, однако коммерческих запасов углеводородов на блоке 12 пока не обнаружено.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Вчера, 11:58
Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
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Бусейна ШаабанСредиземное мореСирияРоссияЭкономика
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