В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан

"Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen

Она отметила, что сирийские власти несколько лет назад начали подготовку данного процесса.

Шаабан в интервью не назвала конкретные российские компании. Однако 25 декабря 2013 года министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке №2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось, что инвестиции "Союзнефтегаза" в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения на морском блоке №2 у побережья Сирии общей площадью 2190 квадратных километров составят около 90 миллионов долларов.

Блок №2 на шельфе Сирии находится между городами Тартус и Банияс, его протяженность - около 30 километров вдоль побережья и 70 километров вглубь от береговой линии, общая площадь составляет около 2190 квадратных километров.