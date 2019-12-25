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В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник
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РИА Новости

В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

22:48 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире писателя Александра Конторовича восемь предметов, похожих на боевые гранаты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Во вторник были обнаружены восемь предметов, внешне похожих на осколочные гранаты", - сказал собеседник агентства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что обыски проводились в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича на Мосфильмовской улице.
По словам собеседника агентства, предметы, внешне выглядящие как боевые гранаты, отправлены на экспертизу, которая должна определить, насколько они боеспособны.
В ГУМВД по Москве данную информацию не комментируют.
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