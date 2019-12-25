В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире писателя Александра Конторовича восемь предметов, похожих на боевые гранаты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Во вторник были обнаружены восемь предметов, внешне похожих на осколочные гранаты", - сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что обыски проводились в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича на Мосфильмовской улице.

По словам собеседника агентства, предметы, внешне выглядящие как боевые гранаты, отправлены на экспертизу, которая должна определить, насколько они боеспособны.