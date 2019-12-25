Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск одной ракеты из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее в среду армия сообщила, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа, на юге страны.
"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПРО "Железный купол", - сообщила армейская пресс-служба.
Как сообщает издание "Едиот Ахронот", в этот момент в Ашкелоне находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В социальных сетях появились кадры, как в связи с сиренами глава правительства спускается со сцены, где он выступал перед праймериз в партии "Ликуд", которые пройдут в четверг.
В сентябре произошел аналогичный случай. Предвыборная встреча израильского премьер-министра, проходившая в Ашдоде, была прервана сиренами воздушной тревоги.