На севере Армении в квартире нашли тела четырех человек

ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Тела четырех человек, в том числе двух подростков 15 и 17 лет, обнаружены в среду в одной из квартир города Алаверди Лорийской области Армении, сообщили в пресс-службе следственного комитета страны.
"Из медицинского центра города Алаверди (в 145 километрах севернее Еревана – ред.) 25 декабря поступило сообщение, что в одной из квартир скончались четыре человека. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила тела супружеской пары и их детей 2002 и 2004 годов рождения", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, при осмотре квартиры оперативники констатировали, что газовая печь была включена, а датчик утечки газа отключен от электропитания.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает 10 лет лишения свободы.