В Багдаде в результате взрывов пострадали 13 человек, сообщил источник

БАГДАД, 25 дек — РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в нескольких районах иракской столицы в среду, по меньшей мере 13 человек получили ранения, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны.

По данным источника, два человека пострадали при подрыве заминированного мотоцикла в районе Амин, расположенном к юго-востоку от центра города. Еще трое получили ранения при взрыве заложенного у обочины дороги устройства в районе Маалиф на юго-западе Багдада

Третий взрыв прогремел рядом с рынком в районе Шааб, где также сдетонировало взрывное устройство. Пострадали четверо мирных жителей, один из них находится в критическом состоянии, сообщил источник.

Четвертое за день нападение также было осуществлено с помощью заминированного мотоцикла, который был припаркован рядом с небольшим футбольным стадионом в районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада. Ранения получили четыре человека.

По данным источника, все пострадавшие в ходе терактов - мирные жители.