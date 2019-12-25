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В Багдаде в результате взрывов пострадали 13 человек, сообщил источник
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РИА Новости

В Багдаде в результате взрывов пострадали 13 человек, сообщил источник

22:04 25.12.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
БАГДАД, 25 дек — РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в нескольких районах иракской столицы в среду, по меньшей мере 13 человек получили ранения, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны.
По данным источника, два человека пострадали при подрыве заминированного мотоцикла в районе Амин, расположенном к юго-востоку от центра города. Еще трое получили ранения при взрыве заложенного у обочины дороги устройства в районе Маалиф на юго-западе Багдада.
Третий взрыв прогремел рядом с рынком в районе Шааб, где также сдетонировало взрывное устройство. Пострадали четверо мирных жителей, один из них находится в критическом состоянии, сообщил источник.
Четвертое за день нападение также было осуществлено с помощью заминированного мотоцикла, который был припаркован рядом с небольшим футбольным стадионом в районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада. Ранения получили четыре человека.
По данным источника, все пострадавшие в ходе терактов - мирные жители.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от боевиков террористической организацией ИГ* после трех с половиной лет войны с группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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