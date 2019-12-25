Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии за сутки

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы – Мабрук, Айн-Иса – Матуб в провинции Хасеке, Аджами – Хафран, Аджами – Мешерфа в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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