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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-25T22:05+0300
https://ria.ru/20191225/1562856129.html
Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/19/1561131962_0:364:2017:1498_1036x0_80_0_0_5e595b48a67f16c15877dba0ce4b39b6.jpg
РИА Новости

Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии за сутки

22:05 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы – Мабрук, Айн-Иса – Матуб в провинции Хасеке, Аджами – Хафран, Аджами – Мешерфа в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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