Путин не обсуждал на встрече с бизнесменами ситуацию вокруг "Самфара"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг компании "Сафмар" не обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с крупным российским бизнесом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду глава государства принял в Кремле представителей российского бизнеса, среди которых был и Михаил Гуцериев, являющийся основателем и совладельцем "Сафмара".
На вопрос, общались ли Путин с Гуцериевым и обсуждалась ли ситуации вокруг компании, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал Песков.
На прошлой неделе в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. Поздней в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Группа "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, опровергала информацию об обысках в компаниях и в доме у Гуцериева, а также данные о том, что его якобы вызывали на допрос. Сам бизнесмен заявил РИА Новости, что эти публикации в интернете не являются правдой.