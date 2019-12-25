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Путин не обсуждал на встрече с бизнесменами ситуацию вокруг "Самфара"
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РИА Новости

Путин не обсуждал на встрече с бизнесменами ситуацию вокруг "Самфара"

22:00 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг компании "Сафмар" не обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с крупным российским бизнесом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду глава государства принял в Кремле представителей российского бизнеса, среди которых был и Михаил Гуцериев, являющийся основателем и совладельцем "Сафмара".
На вопрос, общались ли Путин с Гуцериевым и обсуждалась ли ситуации вокруг компании, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал Песков.
Михаил Гуцериев
Вчера, 18:25
Гуцериев назвал сообщения о его вызове на допрос неправдой
На прошлой неделе в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. Поздней в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Группа "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, опровергала информацию об обысках в компаниях и в доме у Гуцериева, а также данные о том, что его якобы вызывали на допрос. Сам бизнесмен заявил РИА Новости, что эти публикации в интернете не являются правдой.
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СафмарМосковский КремльМихаил ГуцериевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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