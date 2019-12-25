Путин не обсуждал на встрече с бизнесменами ситуацию вокруг "Самфара"

На прошлой неделе в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. Поздней в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Группа "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, опровергала информацию об обысках в компаниях и в доме у Гуцериева, а также данные о том, что его якобы вызывали на допрос. Сам бизнесмен заявил РИА Новости, что эти публикации в интернете не являются правдой.