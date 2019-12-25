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Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ
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РИА Новости

Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ

22:01 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая способна поразить цель в любой точке США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
Учения прошли 22 декабря в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря. По словам собеседников издания, американские разведывательные спутники следили за маневрами.
Пуск состоялся на фоне опасений Китая по поводу запуска КНДР аналогичной ракеты большой дальности. Другие подробности учений не раскрываются.
По мнению отставного капитана американских ВМС Джеймса Фанелла, эти маневры говорят о намерении Пекина держать США "под угрозой ядерного шантажа".
Как пишет The Washington Times, прошедшие испытания стали как минимум четвертым запуском JL-3 за последние два года.
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16 октября, 08:00
Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
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Желтое мореМинистерство обороны СШАКитайКНДРСШАВ мире
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