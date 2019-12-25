Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ

Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая способна поразить цель в любой точке Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая способна поразить цель в любой точке США . Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне

Учения прошли 22 декабря в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря. По словам собеседников издания, американские разведывательные спутники следили за маневрами.

Пуск состоялся на фоне опасений Китая по поводу запуска КНДР аналогичной ракеты большой дальности. Другие подробности учений не раскрываются.

По мнению отставного капитана американских ВМС Джеймса Фанелла, эти маневры говорят о намерении Пекина держать США "под угрозой ядерного шантажа".