В Подмосковье выставили на продажу "русский Tesla Cybertruck"

В Подмосковье выставили на продажу российскую "Теслу". Скриншот из видео

В Подмосковье выставили на продажу российскую "Теслу". Скриншот из видео

© Фото В Подмосковье выставили на продажу российскую "Теслу". Скриншот из видео

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Механики из Подмосковья выставили на продажу самодельный автомобиль, напоминающий пикап Tesla Cybertruck. Объявление появилось на сайте Механики из Подмосковья выставили на продажу самодельный автомобиль, напоминающий пикап Tesla Cybertruck. Объявление появилось на сайте Auto.ru

Российскую копию известного электромобиля создали на базе ВАЗ-2109. Создатели проекта использовали металлические листы, чтобы сделать корпус в стиле пикапа Tesla. Всего было потрачено 80 тысяч рублей. Видео с автомобилем появилось на YouTube несколько дней назад.

Продавцы запросили за свое творение 666 666 рублей. Они уверяют, что автомобиль на ходу и "с документами", но посоветовали возить с собой болгарку.

"Футуристичные формы и заниженная подвеска приковывают взгляды окружающих", — говорится в объявлении.

Сообщается, что в автомобиле сделана панорамная крыша и тонировка 95%. При этом продавцы уверяют, что обзор в машине отличный.