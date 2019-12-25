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В Подмосковье выставили на продажу "русский Tesla Cybertruck"
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РИА Новости

В Подмосковье выставили на продажу "русский Tesla Cybertruck"

21:54 25.12.2019 (обновлено: 22:52 25.12.2019)
2492
© ФотоВ Подмосковье выставили на продажу российскую "Теслу". Скриншот из видео
В Подмосковье выставили на продажу российскую Теслу. Скриншот из видео
© Фото
В Подмосковье выставили на продажу российскую "Теслу". Скриншот из видео
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Механики из Подмосковья выставили на продажу самодельный автомобиль, напоминающий пикап Tesla Cybertruck. Объявление появилось на сайте Auto.ru.
Российскую копию известного электромобиля создали на базе ВАЗ-2109. Создатели проекта использовали металлические листы, чтобы сделать корпус в стиле пикапа Tesla. Всего было потрачено 80 тысяч рублей. Видео с автомобилем появилось на YouTube несколько дней назад.
Продавцы запросили за свое творение 666 666 рублей. Они уверяют, что автомобиль на ходу и "с документами", но посоветовали возить с собой болгарку.
"Футуристичные формы и заниженная подвеска приковывают взгляды окружающих", — говорится в объявлении.
Сообщается, что в автомобиле сделана панорамная крыша и тонировка 95%. При этом продавцы уверяют, что обзор в машине отличный.
Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
20 декабря, 05:49
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
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ПодмосковьеАвтоОбщество
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