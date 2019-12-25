Грушко оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Выход Выход США из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности, заявил в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД Александр Грушко

Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Цель - проследить, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом снимать возникающие озабоченности.

В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи.

Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.

"Мы примем решение, исходя из национальных интересов. В любом случае можно сказать, что это будет очередной удар по европейской безопасности", - сказал Грушко, отвечая на вопрос о действиях России в случае выхода США из договора.

При этом он отметил, что США пока не уведомляли Россию о намерении покинуть Договор по открытому небу. "Но мы слышим утверждения из разных углов Вашингтона, что он не отвечает интересам США. Впрочем, американцы объявили практически все инструменты контроля над вооружениями не отвечающими своим интересам", - подчеркнул он.