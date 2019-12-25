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Грушко оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Грушко оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

21:21 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности, заявил в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД Александр Грушко.
Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Цель - проследить, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом снимать возникающие озабоченности.
В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи.
Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
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"Мы примем решение, исходя из национальных интересов. В любом случае можно сказать, что это будет очередной удар по европейской безопасности", - сказал Грушко, отвечая на вопрос о действиях России в случае выхода США из договора.
При этом он отметил, что США пока не уведомляли Россию о намерении покинуть Договор по открытому небу. "Но мы слышим утверждения из разных углов Вашингтона, что он не отвечает интересам США. Впрочем, американцы объявили практически все инструменты контроля над вооружениями не отвечающими своим интересам", - подчеркнул он.
"Как мне представляется, здесь свое слово должны сказать американские союзники в Европе. В Вашингтоне же рассматривают их во многих сферах фактически как вассалов: заставляют покупать свои вооружения, пытаются вынудить покупать свой газ вместо российского, вводят против них санкции, выходят из договоров, которые имеют критически важное значение для самих европейцев. Парадокс в том, что Европа этому почти не сопротивляется, и не очень видно, что у нее есть политическая готовность наконец возвысить голос в защиту собственных интересов", - заключил замглавы МИД РФ.
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Договор по открытому небуДональд ТрампМИД РФАлександр ГрушкоСШАБезопасностьВ мире
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