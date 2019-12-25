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СМИ: в Иране ликвидировали террористов, участвовавших в беспорядках
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РИА Новости

СМИ: в Иране ликвидировали террористов, участвовавших в беспорядках

21:07 25.12.2019 (обновлено: 21:10 25.12.2019)
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© AP PhotoАкция протеста в Исхафане
Акция протеста в Исхафане
© AP Photo
ТЕГЕРАН, 25 дек — РИА Новости. Тринадцать человек, связанных с группировкой, стоявшей за взрывами в стране, и участвовавших в беспорядках в ноябре, ликвидированы в Иране, сообщило агентство Fars.
По его данным, ликвидированные были связаны с сепаратистской группировкой "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которое совершило теракт во время военного парада 22 сентября 2018 года в городе Ахваз на юго-западе Ирана.
Агентство отмечает, что 13 человек принимали участие в беспорядках, прокатившихся по стране в середине ноября 2019 года из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
Казем Джалали
Вчера, 10:22
Посол Ирана призвал противодействовать "экономическому терроризму" США
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Протесты в ИранеХасан РоуханиИранВ мире
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