Путин поручил возродить производство документальных фильмов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Поручения даны после прошедшей в октябре встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
"Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ... Предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" строительство учебной киностудии", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо представить до 30 марта 2020 года, ответственный – премьер-министр России.