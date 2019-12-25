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Культура
2019-12-25T20:56+0300
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Путин поручил возродить производство документальных фильмов
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РИА Новости

Путин поручил возродить производство документальных фильмов

20:56 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Поручения даны после прошедшей в октябре встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
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"Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ... Предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" строительство учебной киностудии", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо представить до 30 марта 2020 года, ответственный – премьер-министр России.
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