Путин поручил возродить производство документальных фильмов

"Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ... Предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" строительство учебной киностудии", - говорится в перечне поручений.