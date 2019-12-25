Руденя: нацпроекты формируют систему поддержки предпринимателей

ТВЕРЬ, 25 дек - РИА Новости. Национальные проекты помогают в том числе формировать современную систему поддержки предпринимателей. Такое мнение высказал губернатор Тверской области Национальные проекты помогают в том числе формировать современную систему поддержки предпринимателей. Такое мнение высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя

По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, глава региона встретился с участниками образовательных программ, которые были организованы в этом году Центром поддержки предпринимательства Тверской области для начинающих и действующих предпринимателей.

Все программы - часть мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В пресс-службе отметили что в регионе выстроена системная работа по улучшению на территории делового климата, поддержке малого и среднего бизнеса.

В октябре 2019 года состоялось открытие центра "Мой бизнес", где предприниматели по принципу "одного окна" могут получить различные госуслуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение государственной поддержки.

Также в текущем году в Тверской области принят закон, направленный на создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документы были разработаны по инициативе Губернатора Игоря Рудени,

Закон устанавливает с 2020 года пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона. Размер налоговой ставки снижен с 6% до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом закон распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.