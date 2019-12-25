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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-25T21:48+0300
https://ria.ru/20191225/1562854449.html
Руденя: нацпроекты формируют систему поддержки предпринимателей
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РИА Новости

Руденя: нацпроекты формируют систему поддержки предпринимателей

20:45 25.12.2019 (обновлено: 21:48 25.12.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 25 дек - РИА Новости. Национальные проекты помогают в том числе формировать современную систему поддержки предпринимателей. Такое мнение высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, глава региона встретился с участниками образовательных программ, которые были организованы в этом году Центром поддержки предпринимательства Тверской области для начинающих и действующих предпринимателей.
Все программы - часть мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В пресс-службе отметили что в регионе выстроена системная работа по улучшению на территории делового климата, поддержке малого и среднего бизнеса.
В октябре 2019 года состоялось открытие центра "Мой бизнес", где предприниматели по принципу "одного окна" могут получить различные госуслуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение государственной поддержки.
Также в текущем году в Тверской области принят закон, направленный на создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документы были разработаны по инициативе Губернатора Игоря Рудени,
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Закон устанавливает с 2020 года пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона. Размер налоговой ставки снижен с 6% до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом закон распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.
В сфере IT пониженные налоговые ставки устанавливаются в размере 1,5% и 5% соответственно. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения за счет изменений в региональный закон "О патентной системе налогообложения в Тверской области".
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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